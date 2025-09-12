San Juan se prepara para ser el epicentro de un evento trascendental en el ámbito deportivo y social con la llegada de la reconocida campeona olímpica Paula “Peque” Pareto, quien participará como disertante en el 2° Congreso Nacional de Deporte Inclusivo 2025. Este encuentro, de carácter histórico para la provincia, se desarrollará los días 2 y 3 de octubre en diversas sedes.

La “Peque” Pareto, una figura referente del deporte argentino, compartirá escenario junto a su histórica entrenadora, Laura Martinel, en uno de los paneles más esperados. Bajo el título “Deja un legado más allá del deporte”, ambas transmitirán experiencias y aprendizajes significativos que han marcado la historia del judo a nivel nacional e internacional.

El congreso trabajará este año bajo el lema “El deporte nos mueve, la inclusión nos une”, buscando fortalecer el acceso, la capacitación y el debate en torno al deporte inclusivo en toda la Argentina.

Para todos los interesados, la inscripción ya se encuentra habilitada y es totalmente gratuita. Además, cuenta con resolución ministerial, lo que garantiza puntaje oficial para los asistentes. Aquellos que deseen participar pueden registrarse a través del link provisto en la página oficial del Congreso Nacional: www.deporteinclusivo.com.ar

El evento contará con la presencia de otros reconocidos referentes, entre ellos:

Alejandro Maldonado, atleta paralímpico y múltiple campeón.

Hernán Vila, entrenador de vela y referente olímpico.

Eduardo Sotelo, profesor de Educación Física y especialista en inclusión y neurodesarrollo.

Sergio Verón, profesor, kinesiólogo y comunicador de hábitos saludables.

El Centro de Convenciones Guillermo Barrera Guzmán será la sede principal de los paneles magistrales. Adicionalmente, se llevarán a cabo talleres en el Complejo Ferro Urbanístico, clínicas deportivas en el Centro Cultural José Amadeo Conte Grand y una feria con food trucks en los espacios verdes.

Este 2° Congreso Nacional de Deporte Inclusivo invita a toda la comunidad deportiva, educativa y de la salud a ser parte de estas dos jornadas intensivas de aprendizaje y experiencias, todas con entrada libre y gratuita, que buscan dejar una huella en la promoción de la inclusión a través del deporte.