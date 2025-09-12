Según el pronóstico del SMN, este viernes 12 de septiembre San Juan experimentará un día con variaciones importantes en el tiempo. La jornada comenzará con un ambiente de calma climática y temperaturas agradables, con una mínima registrada temprano en 9º Celsius y una máxima que alcanzará los 27º durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Sin embargo, la situación se modificará drásticamente al llegar la noche. La autoridad meteorológica ha especificado que correrá viento proveniente del cuadrante Norte, cuyas ráfagas podrían oscilar entre los 41 y 50 kilómetros por hora.

Se insta a la población de San Juan a tomar las precauciones necesarias ante la llegada de estas condiciones ventosas previstas para las últimas horas del día.