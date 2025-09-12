Publicidad
Publicidad

Provinciales > Pronóstico

El SMN alertó sobre ráfagas intensas de vientos para este viernes en San Juan

El SMN anunció un cambio en las condiciones climáticas para el viernes, con una alerta por viento del cuadrante Norte que presentará ráfagas de entre 41 y 50 km/h durante la noche.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La temperatura máxima del día será de 27º.

Según el pronóstico del SMN, este viernes 12 de septiembre San Juan experimentará un día con variaciones importantes en el tiempo. La jornada comenzará con un ambiente de calma climática y temperaturas agradables, con una mínima registrada temprano en 9º Celsius y una máxima que alcanzará los 27º durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Sin embargo, la situación se modificará drásticamente al llegar la noche. La autoridad meteorológica ha especificado que correrá viento proveniente del cuadrante Norte, cuyas ráfagas podrían oscilar entre los 41 y 50 kilómetros por hora.

Publicidad

Se insta a la población de San Juan a tomar las precauciones necesarias ante la llegada de estas condiciones ventosas previstas para las últimas horas del día.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS