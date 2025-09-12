Una mujer de 57 años fue víctima de un violento asalto en las primeras horas de este viernes en el barrio San Lorenzo, en Santa Lucía. Mientras aguardaba el colectivo en la esquina de Fermín Rodríguez y Albarracín de Godoy, dos motochorros que cubrían sus rostros con cascos la abordaron.

La víctima, de apellido Quiroga, fue atacada alrededor de las 08:18. Uno de los delincuentes descendió de la motocicleta, se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla con puños mientras le tironaba la cartera. A pesar de la resistencia de la mujer, quien se aferró a su bolso, el ladrón la arrastró por el piso hasta que logró arrebatarle sus pertenencias.

Tras el violento robo, el asaltante regresó a la moto donde lo esperaba su cómplice, y escaparon con el botín, que incluía documentación personal, un celular y la suma de 120.000 pesos. Afortunadamente, la mujer, aunque quedó tendida y golpeada, no requirió asistencia médica y no presentaba lesiones visibles, aunque sí un profundo estado de conmoción.

Efectivos de la Comisaría 29na intervinieron en el caso y realizaron las primeras diligencias. La denuncia y los informes preliminares fueron elevados a la UFI Delitos contra la Propiedad para continuar con la investigación. Los investigadores están analizando el modus operandi de los atacantes, con uno actuando y el otro esperando en la moto, y no descartan que hayan estado merodeando la parada antes del asalto.