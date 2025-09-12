El Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), una entidad bajo la órbita de la Anmat, ha tomado una drástica medida al suspender las actividades productivas del laboratorio farmacéutico Aspen S.A., ubicado en el barrio porteño de Flores. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante la disposición 6788/25, representa la cuarta clausura preventiva en un lapso de tan solo tres semanas, en un contexto de controles rigurosos sobre la industria farmacéutica.

La clausura se llevó a cabo luego de una exhaustiva inspección realizada entre el 12 y el 25 de agosto. Durante esta auditoría, se detectaron dos deficiencias críticas y siete deficiencias mayores, que según fuentes del Ministerio de Salud, comprometían severamente la calidad y seguridad de los productos elaborados por Aspen S.A.. Las acciones correctivas presentadas por el laboratorio fueron consideradas "insuficientes para mitigar el riesgo en el corto plazo", lo que llevó a calificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación como "no aceptable".

Como medida adicional y de gran relevancia para la salud pública, se ordenó el retiro del mercado de múltiples lotes del medicamento “Tazadir” (Azacitidina 100 mg liofilizada). Este fármaco es de vital importancia en el tratamiento de enfermedades graves como la leucemia mieloide aguda, el síndrome mielodisplásico y otras afecciones hematológicas. La retirada fue dispuesta de manera preventiva para salvaguardar la salud de los pacientes que dependen de este tipo de tratamientos.