El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que el presunto asesino del activista ultraconservador Charlie Kirk fue detenido y se encuentra bajo custodia policial. “Con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia”, afirmó el mandatario en una entrevista televisiva.

De acuerdo a su relato, el sospechoso fue entregado por alguien “muy cercano” y finalmente se presentó en la sede policial. Trump indicó que un pastor vinculado a las fuerzas del orden habría reconocido al tirador y que luego el padre del sospechoso lo convenció de entregarse a las autoridades.

El jefe de Estado fue contundente al reclamar un castigo ejemplar: “Espero que lo declaren culpable y que le impongan la pena de muerte. Lo que hizo... Charlie Kirk era la mejor persona y no se merecía esto”, expresó.

Durante la entrevista, Trump también fue consultado sobre las divisiones políticas que atraviesan al país. Su respuesta no pasó inadvertida: “No me importa en lo más mínimo”, dijo, al tiempo que responsabilizó a la izquierda por la crispación social. “Los radicales de derecha suelen ser radicales porque no quieren ver delincuencia, les preocupa la frontera. Los radicales de izquierda son el problema, son crueles, horribles y políticamente astutos”, agregó.

Charlie Kirk, de 30 años, era un joven activista ultraderechista muy cercano a Trump y amigo personal del vicepresidente J.D. Vance. Se había convertido en una figura clave para la nueva derecha norteamericana gracias a su activa presencia en conferencias, redes sociales y podcasts. Su asesinato provocó conmoción en el entorno político y reavivó el debate sobre la violencia en la vida pública estadounidense.