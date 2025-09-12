Policiales > Ruta 150 y Santiago Funes
Un choque entre dos autos en Jáchal no dejó heridos, solo pérdidas materiales
POR REDACCIÓN
Un accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana en la rotonda de acceso a Jáchal, sobre Ruta 150 y calle Santiago Funes. El hecho, que ocurrió cerca de las 8, involucró a un automóvil y una camioneta. Si bien ambos vehículos sufrieron daños materiales, los ocupantes fueron trasladados al Hospital San Roque por precaución y se encuentran fuera de peligro.
El oficial Fernando Villalba, de la Seccional 21 de Policía, confirmó en radio Norte que el siniestro fue de carácter leve. “Recibimos el aviso a primera hora y de inmediato personal policial se hizo presente en el lugar. Afortunadamente, no tenemos que lamentar heridos de gravedad, aunque los ocupantes fueron trasladados para su revisión médica y la realización de dosajes, tal como lo exige el procedimiento administrativo”, indicó.
En el lugar trabajaron efectivos policiales que se encargaron de ordenar el tránsito y realizar las primeras pericias. “La intervención se limitó a garantizar la seguridad vial, dado que solo hubo daños materiales en los rodados”, señaló, y destacó que la situación fue rápidamente controlada.