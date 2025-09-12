Un accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana en la rotonda de acceso a Jáchal, sobre Ruta 150 y calle Santiago Funes. El hecho, que ocurrió cerca de las 8, involucró a un automóvil y una camioneta. Si bien ambos vehículos sufrieron daños materiales, los ocupantes fueron trasladados al Hospital San Roque por precaución y se encuentran fuera de peligro.

El oficial Fernando Villalba, de la Seccional 21 de Policía, confirmó en radio Norte que el siniestro fue de carácter leve. “Recibimos el aviso a primera hora y de inmediato personal policial se hizo presente en el lugar. Afortunadamente, no tenemos que lamentar heridos de gravedad, aunque los ocupantes fueron trasladados para su revisión médica y la realización de dosajes, tal como lo exige el procedimiento administrativo”, indicó.

En el lugar trabajaron efectivos policiales que se encargaron de ordenar el tránsito y realizar las primeras pericias. “La intervención se limitó a garantizar la seguridad vial, dado que solo hubo daños materiales en los rodados”, señaló, y destacó que la situación fue rápidamente controlada.