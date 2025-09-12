El caso de supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tomó un nuevo giro esta semana, luego de que Fernando Cerimedo, consultor y asesor de comunicación de La Libertad Avanza (LLA), ratificara ante la Justicia las denuncias de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo. Cerimedo confirmó bajo juramento de decir verdad al fiscal Franco Picardi que Spagnuolo le había hablado sobre un “esquema de corrupción”.

En su testimonio, Cerimedo detalló que Spagnuolo le refirió sobre el pago de “coimas” y el reparto de comisiones relacionadas con la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina. Fuentes judiciales consultadas por Ámbito confirmaron que Cerimedo ratificó los mismos puntos que se escuchan en los audios que fueron difundidos previamente por un canal de streaming y otros medios de prensa. En esos audios, Spagnuolo habría señalado directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor, Eduardo “Lule” Menem.

A pesar de confirmar el contenido de las conversaciones, Cerimedo negó categóricamente haber sido él quien grabó esas charlas o quien filtró su contenido. Sobre los mencionados audios, el fiscal Picardi no los considera una prueba en sí mismos, sino más bien un “indicio a partir del cual se comenzó a recolectar prueba” para la investigación.

En contraparte, los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, ya han presentado un pedido de nulidad de la causa, argumentando que la ilegalidad de los audios que originaron la investigación debería invalidar todo lo actuado.