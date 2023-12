La picante frase de Martín Demichelis tras el triunfo ante Belgrano

Martín Demichelis concluyó la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre Belgrano de Córdoba, de forma contundente. El entrenador de River Plate expresó su satisfacción por el resultado, a pesar de un enfrentamiento desafiante contra un oponente que se mostró a la altura. El DT logró así poner fin a la serie de eliminaciones en la Copa Libertadores y la Copa Argentina en enfrentamientos directos de clasificación, aunque subrayó: "No me quité una mochila".

"Con la alegría de haber superado los cuartos, que ninguno de los tres partidos jugados fueron fáciles, de hecho los dos anteriores terminaron por penales y el nuestro estuvo al límite de llegar. Gracias a la actitud de los chicos que en ningún momento se dieron por vencido, a pesar del golpe anímico que significa que te empaten. El rival nos hizo un partido igualado, difícil de jugar, gracias a Dios encontramos ese segundo gol", partió diciendo Demichelis en conferencia de prensa.

Luego, Martín agregó: "Siempre hay cosas por corregir, aún en el triunfo y el éxito. No estoy en el mejor de los momentos para hacer el análisis, lo haré puertas cerradas y adentro en las próximas horas. Hoy nos costó, pero se dio el partido que esperábamos. No de ahora, históricamente Belgrano acá en Córdoba dificultó y me alegro que lo hayamos sacado adelante. Me alegro que haya convertido Facundo, viene insistiendo hace muchísimo, es el primero de muchos goles que va a marcar con esta camiseta".

Contundencia de Martín Demichelis

"Estamos a fin de año, los rivales nos analizaron y vemos cómo contrarrestar. Felicito a Belgrano que nos hizo un partido de igual a igual, difícil e incómodo. Lo buscamos hasta el final a pesar de las formas, en el mata-mata hay que ganar, se ganó y estoy tranquilo. A toda la gente que vino de cualquier parte del país les pudimos regalar el pase a semifinal. Esto es para ellos que nos apoyaron y alentaron durante todo el año", indicó el DT del "Millonario".

Para cerrar, Martín Demichelis dijo: "Si nos toca jugar el viernes, será con Rosario Central o Racing que están jugando ahora, los dos estaríamos en igualdad de tiempos de recuperación. No sería ventaja ni desventaja. Que toque el que tenga que tocar. Hemos bajado los últimos tres partidos de la fase de grupos, hay una merma en el funcionamiento y el responsable soy yo. Estoy abocado a intentar desde la armonía y el trabajo a volver a ser lo que fuimos el primer semestre, hay plantel para seguir peleando y mejorar. Hoy no servía quedar eliminado, el mata-mata ustedes quieren que ganemos, y hoy ganamos. Buenas noches".