Dos intervenciones realizadas este lunes 13 de abril en pleno centro sanjuanino terminaron con dos hombres detenidos y drogas secuestrados. Los procedimientos se llevaron a cabo en la Plaza 25 de Mayo y en calle Santa Fe, en el marco de recorridas de prevención del Cuerpo Especial de Vigilancia.

El primero de los hechos ocurrió al mediodía en el interior de la Plaza 25 de Mayo, en la intersección de Rivadavia y General Acha. Efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia detectaron a un sujeto que provocaba disturbios en la vía pública.

El procedimiento se realizó en la Plaza 25 de Mayo, donde secuestraron 260 gramos de marihuana.

Al entrevistarlo y solicitarle que exhibiera sus pertenencias, los uniformados encontraron en su mochila una bolsa ziploc con sustancia vegetal verde y otra bolsa con la misma sustancia fraccionada en 10 envoltorios de distintos colores. Personal del Departamento Drogas Ilegales confirmó mediante pruebas que se trataba de marihuana, con un peso total de 260 gramos. El detenido fue identificado como Villalba Tello.

El detenido quedó a disposición de la Justicia Federal.

El segundo procedimiento se llevó a cabo sobre calle Santa Fe, antes de Jujuy, también en Capital. En ese lugar, los efectivos observaron a otro hombre en actitud sospechosa y provocando disturbios.

En calle Santa Fe el hombre fue aprehendido con 80 gramos de marihuana y varios cigarrillos armados.

Al momento de la entrevista, el sujeto mostró una conducta nerviosa y se negó a exhibir sus pertenencias, por lo que se realizó un palpado de urgencia. Allí constataron que llevaba un frasco de vidrio con sustancia vegetal, papel de liar, varios cigarrillos armados y un envoltorio con otros 16 cigarrillos, todos con características similares a marihuana.

Tras la intervención del Departamento Drogas Ilegales, se confirmó un total de 80 gramos de estupefaciente. El aprehendido fue identificado como Torres.

Ambos quedaron vinculados a legajos en el Juzgado Federal y también a causas en el Juzgado de Faltas en turno.