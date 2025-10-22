Este pasado lunes 20 de octubre, el Halcón 8 del Comando Radioeléctrico Oeste, realizó el secuestro de un lote de mercadería valuada en aproximadamente $1.500.000. El hecho sucedió mientras la unidad realizaba recorridas de prevención y vigilancia en el interior del barrio Sierras de Marquesado, ubicado en el departamento Rivadavia.

Fuentes oficiales de la fuerza informaron que los efectivos observaron a un grupo de sujetos que, por su contextura, aparentemente eran menores de edad, quienes trasladaban con notable dificultad un voluminoso bulto. El envoltorio, de color naranja, correspondía a una bolsa de residuos y exhibía un peso considerable.

En el momento preciso en que los sospechosos advirtieron la presencia del móvil policial, iniciaron una maniobra evasiva y se dieron inmediatamente a la fuga. Durante la huida, con el objetivo de facilitar su escape y aligerar la carga, se despojaron del paquete que llevaban consigo. El grupo de uniformados, tras un breve seguimiento, se concentró en asegurar el objeto abandonado.

El personal interviniente procedió a la apertura y constatación del contenido del bulto. Dentro de la bolsa, los efectivos descubrieron una gran cantidad de guantes de descarne (en total 180 guantes) un tipo de elemento de seguridad industrial que se utiliza habitualmente en obras y empresas del sector de la construcción.

Tras asegurar la mercadería, los agentes realizaron las consultas pertinentes con las autoridades judiciales y las dependencias policiales. La investigación inicial apuntó a la hipótesis de que el material incautado pudo haber sido sustraído a una empresa dedicada a la construcción de la provincia, dado el volumen y la especificidad del producto.

Finalmente, y siguiendo los protocolos de la Justicia de turno, los guantes de descarne secuestrados quedaron en calidad de depósito judicial en la Comisaría Seccional 38ª. Las autoridades de la comisaría continuaron con las diligencias de rigor para lograr establecer la legítima procedencia del millonario cargamento y así identificar a la empresa o particular damnificado por el ilícito. La causa preliminar se caratuló como Averiguación de Ilícito, mientras se intenta dar con el paradero de los sujetos que abandonaron el costoso botín.