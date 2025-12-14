Una de cada siete personas en América Latina ha sufrido trastorno de ansiedad alguna vez

La ansiedad es un trastorno mental caracterizado por sentimientos intensos de preocupación, miedo o nerviosismo que resultan difíciles de controlar, incluso en ausencia de causas evidentes. En América Latina, una de cada siete personas (14,5%) ha padecido algún trastorno de ansiedad en algún momento de su vida, según un estudio publicado en The Lancet Regional Health – Américas.

La investigación, realizada por expertos de la Pontificia Universidad Católica y CIGIDEN de Chile, en colaboración con las universidades de Edimburgo y Cambridge, analizó datos de 36 estudios realizados entre 1993 y 2022 en varios países latinoamericanos. Para ello, se emplearon métodos rigurosos como la revisión sistemática y el metaanálisis, basándose en criterios internacionales para diagnosticar trastornos de ansiedad.

Las cifras clave del estudio indican que además del 14,5% que ha sufrido ansiedad en algún momento de su vida, un 6,6% la padeció en los últimos doce meses y un 3,3% la experimentaba en el momento de la encuesta. Sin embargo, los resultados evidencian una amplia variabilidad entre países y grupos sociales, lo que sugiere que factores contextuales influyen en la prevalencia.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la relación entre la ansiedad y la desigualdad social. Los investigadores indicaron que “las tasas elevadas de prevalencia de doce meses y actual de los trastornos de ansiedad se asociaron con mayores coeficientes de Gini”, un indicador de desigualdad económica. Esto implica que los países con mayor desigualdad social presentan más casos de ansiedad.

Asimismo, el estudio señala que la ansiedad es más frecuente en naciones con menor desarrollo humano y mayores desigualdades de género, aspectos que afectan directamente el bienestar mental de la población. La investigación sugiere que estas condiciones sociales incrementan la vulnerabilidad a padecer trastornos de ansiedad.

El profesor Pablo López, director de la carrera de Psicología de la Universidad Favaloro, comentó que el trabajo “identifica que las diferencias en la prevalencia de los trastornos de ansiedad entre los países de América Latina están relacionadas con índices de desarrollo”. Además, destacó la asociación entre mayor ansiedad y un índice de desigualdad de género elevado, junto con un menor desarrollo humano.

López también mencionó que “se observó una mayor prevalencia de ansiedad asociada a una tasa más alta de homicidios intencionales”, lo que refleja la complejidad del fenómeno en la región. Señaló que el gran desafío actual es mejorar el acceso a tratamientos eficaces y eficientes, evitando intervenciones sin evidencia que podrían generar costos sociales.

Según el experto, se están desarrollando tratamientos transdiagnósticos orientados a abordar procesos psicopatológicos comunes a diferentes trastornos, incluidos los de ansiedad y del ánimo. Además, enfatizó la necesidad de aumentar la inversión en investigación y capacitación en salud mental para la comunidad educativa, con el fin de identificar tempranamente los síntomas y establecer planes claros de derivación.

Los autores del estudio recomiendan que los gobiernos utilicen estos datos como base para diseñar políticas públicas orientadas a mejorar la salud mental, especialmente en los grupos más vulnerables. Mejorar el acceso a la atención y promover campañas de prevención puede ser clave para reducir el impacto de la ansiedad en la región.

En definitiva, la ansiedad es uno de los problemas de salud mental más frecuentes en América Latina, afectando a millones de personas. Comprender su prevalencia y los factores asociados es fundamental para avanzar hacia una sociedad más saludable y equitativa.