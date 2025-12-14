La organización del Festival del Carrerito informó oficialmente que, debido a los pronósticos meteorológicos desfavorables previstos para las próximas horas, se resolvió suspender la Elección de la Criollita y la Paisana, así como también el tradicional Desfile de Gauchos, actividades centrales de la agenda cultural y tradicional de la comunidad.

Según se comunicó a través de las redes sociales, los eventos suspendidos serán reprogramados y se llevarán a cabo el día viernes 19 de diciembre, manteniendo el mismo cronograma previsto originalmente. La decisión fue tomada con el objetivo de resguardar la seguridad de los participantes, organizadores y del público en general.

Publicidad

Entre las actividades más esperadas se encontraban el desfile gaucho y la elección de la Criollita Veinticinqueña, propuestas que convocan año a año a familias, agrupaciones tradicionalistas y vecinos, y que forman parte del calendario festivo local.

Desde la organización agradecieron la comprensión de la comunidad y remarcaron que cualquier actualización o información adicional será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.