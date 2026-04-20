El mediocampista de Boca Leandro Paredes fue contundente al referirse a la jugada polémica del final del Superclásico, en la que River reclamó un penal que no fue sancionado por el árbitro. Tras el partido, el volante dejó en claro su postura sobre la acción que generó la controversia.

“Para mí no. No la había visto en vivo, estaba lleno de gente y yo estaba en el banco. Pero para mí no fue penal. Si eso es penal, hay miles por partido entonces. Con toda sinceridad te digo”, aseguró el capitán del Xeneize en diálogo con Davoo Xeneize y el periodista Gastón Edul.

La jugada se produjo en los minutos finales del encuentro, cuando River pidió infracción dentro del área en una acción que involucró a jugadores de Boca. Sin embargo, ni el árbitro ni el VAR intervinieron para cobrar la pena máxima, lo que generó la protesta inmediata de los futbolistas locales.

El volante xeneize también destacó que el partido fue muy disputado y que Boca logró sostener la ventaja conseguida durante el desarrollo del juego, en un encuentro que terminó con triunfo para el equipo visitante.

De esta manera, la palabra de Paredes se suma a la polémica que dejó el Superclásico, en el que una decisión arbitral en el cierre volvió a quedar en el centro de la escena y generó debate entre jugadores, hinchas y analistas.