Finalmente pasadas las 21 horas de este miércoles, Javier Milei, por medio de cadena nacional, hizo pública una serie de medidas económicas mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que incluyó al menos unas 300 reformas, entre las que se incluyen la derogación de la ley de alquileres, de la ley de abastecimiento, liberación del régimen jurídico de la vitivinicultura, de la minería, habilitó las privatizaciones y le da flexibilidad a las leyes laborales, entre otras. Frente a esta situación, DIARIO HUARPE hizo un relevamiento y le consultó a los sanjuaninos que opinan al respecto y para algunos de ellos, el ajuste es necesario, en tanto otros, se mostraron en contra.

El día después de los anuncios, el panorama para algunos sanjuaninos aún continúa siendo incierto y las opiniones de las más variadas, con aquellos que siguieron muy de cerca los anuncios desde Casa Rosada y aquellos que poco a poco se fueron enterando por los medios de las nuevas reformas.

Hay quienes se mostraron a favor de lo anunciado y aseguraron que les parece “muy bien” los ajustes porque el país no tiene otra manera de salir adelante y aprovecharon para apuntar contra la gestión saliente, a quien Carlota Méndez, señaló como la culpable de la actual situación económica del país.

“Me parecen perfectas, porque este país necesita un ajuste sí o sí. Esto es como la economía del hogar, cuando los números no cierran, hay que ajustarse, ajustar el cinturón. Así que hay que hacerlo”, respondió María Suárez.

Raúl Castro reconoció que en las últimas elecciones votó en blanco porque no se siente representado por ningún color político, pero sí aseguró que son medidas que se podrían haber tomado mucho antes.

En la otra vereda están los sanjuaninos que avizoran un panorama oscuro en los próximos meses y se mostraron totalmente en contra, e incluso ya sintieron los primeros cimbronazos, como el caso de Julián Carrizo. “Ayer en la noche después del DNU me llamaron y me dijeron que me quedaba sin trabajo. Obviamente, no estoy a favor de las medidas”, dijo.

Hay quienes fueron más empáticos y pensaron en los que menos tienen y la posibilidad de que durante la cena navideña no puedan tener algo para comer. “Son muy duras las medidas que está tomando. La gente lo eligió para una mejora y no para peor”, dijo Juan Estrada.

Un trabajador de comercio comparó la situación con la frase, “caminante no hay camino, se hace camino al andar”, y dijo que Milei no tiene camino y expresó que primero dice una cosa u después otra. “Nos está reventando”.