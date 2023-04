La revelación de Conor McGregor que impacta dentro de UFC

En el mes de febrero, Eddie Hearn, promotor deportivo británico, se reunió con Conor McGregor. En el encuentro dialogaron sobre la posible participación del irlandés en el regreso de Katie Taylor al boxeo. Ambos habían intercambiando bromas antes de un evento de la pugilista. Según el directivo, tener la experiencia completa de compartir con el luchador un momento como el que pasaron, fue glorioso.

El pasado lunes, en The MMA Hour, Eddie Hearn mencionó lo siguiente respecto a Conor McGregor: "Sé que todos tienen su opinión. Siempre tomo a las personas como las veo, ¿verdad? Así que escuchas esto, escuchas aquello, escuchas esto, escuchas aquello. Tuve el almuerzo con McGregor, no sé cuánto tiempo fue, una hora y media, dos horas, fue el momento más divertido. Me encanta la gran energía, y este tipo es simplemente un personaje puro".

"Era como estar en una conferencia de prensa. Le apasiona tanto el boxeo, las artes marciales mixtas que no se sentaría. Pidió un bistec, está de pie, me muestra cómo pelearía con este tipo y cómo pelearía con ese tipo, y me cuenta sobre la pelea de Nate Díaz, cuando está de espaldas y tiene una rodilla lesionada. Es como un millón de millas por hora. Pero él dice: 'Deberíamos hacer esto, deberíamos hacer aquello. Hagámoslo. Hagamos que suceda'. Me encanta", agregó el fundador de Matchroom Sport.

El lado no tan visto de Conor McGregor

Eddie Hearn también aseguró: "Creo que es un personaje así. Nunca olvidaré ese momento con Conor McGregor". Es necesario resaltar que ambos se reunieron en el restaurante del luchador de Dublín, The Black Forge Inn, luego de que The Notorious ofreciera su ayuda en las redes sociales tras la noticia de la revancha entre Taylor y Amanda Serrano el 20 de mayo. Tras la lesión de la puertorriqueña, la campeona indiscutible de peso súper ligero, Chantelle Cameron, entró en el enfrentamiento como reemplazo.

Si bien McGregor se mantiene ocupado preparándose para su regreso en 2023 contra Michael Chandler, Hearn resaltó: "Sé que hay un elemento en todo lo que hacen sobre publicidad y exposición, pero él tiene una pasión genuina por Katie. Él ama a Katie Taylor. Él piensa que ella es increíble. Ella es una heroína en ese país, y él quería ayudar a que esto sucediera para ella, también para Irlanda. Y estoy seguro de que tiene mala prensa, porque todo el mundo lo hace cuando alcanza ese tipo de alturas, pero la pasé muy bien. Realmente lo hice".