Cultura y Espectáculos
La Rock & Pop San Juan celebra sus dos años con un show exclusivo en el Bar del Titi
POR REDACCIÓN
La emisora 98.3 Rock & Pop conmemora sus dos años de presencia en San Juan con una celebración especial que tendrá lugar el próximo 1 de noviembre en el Bar del Titi, ubicado en Avenida España Sur 487 de Villa Krause. El evento, de carácter exclusivo para los oyentes de la radio, contará con una formación musical integrada por destacados artistas de la escena local y capacidad limitada a 200 personas.
La formación musical exclusiva para el aniversario reunirá a reconocidos músicos sanjuaninos, entre ellos Marcos Esis (Los Rancheros), Claudio Gallardo (La Cordera), Fernando Torres (The Vintage Rock), Sebastián Carrera (Timo), Kuka (La Oveja Negra y Los García), Franco Muñoz (Reino) y Elías Rodríguez.
El acceso al evento podrá realizarse mediante entradas anticipadas o en la puerta del establecimiento el día del concierto. Además de la presentación de la banda especial, la celebración incluirá una fiesta con música de los 80 y 90, completando una experiencia dirigida especialmente a la comunidad de oyentes que ha acompañado a la emisora durante estos dos años.
