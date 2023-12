La ruidosa frase de Rodrigo De Paul sobre Atlético de Madrid y la Selección Argentina

El centrocampista del Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul, se sentó cara a cara con Jorge Valdano en el programa 'Universo Valdano' de Movistar + para hablar de su trayectoria en el mundo del fútbol. El argentino habló de sus orígenes en el fútbol, de su duro salto desde el Racing Club de Avellaneda al Valencia con apenas 19 años, de su redescubrimiento como futbolista en el Udinese Calcio y de sus vivencias con Lionel Messi y la Selección Argentina para ganar el Mundial de Qatar 2022.

Al principio de la entrevista, Universo Valdano presentó al mediocampista de la siguiente manera: "De argentino a argentino. Uno de los jugadores más importantes de la actualidad, Rodrigo de Paul, se sienta frente a Jorge Valdano. Puro fútbol. El centrocampista del Atlético de Madrid, campeón del Mundo con la selección de su país, con la que también conquistó la Copa América, habla de su trayectoria, de su llegada en 2022 a uno de los mejores clubes de Europa de la mano de Simeone y de su futuro. Una nueva y más que interesante cita con el Universo Valdano".

Respuestas de Rodrigo De Paul

"Depende de uno. Creo que yo tengo que dar un paso adelante en el Atlético de Madrid. La diferencia fue que cuando yo llego a la selección argentina no había una estructura tan sólida, de jugadores o de una línea de como se hacían las cosas... Tuve mucha más injerencia en esa toma de decisiones", fue lo que comenzó diciendo De Paul, aunque no fue todo lo que comunicó.

Luego, Rodrigo agregó: "Y en el Atlético de Madrid ya hay una base totalmente construida, y uno de sube a ese micro". En cuanto a la adaptación que tuvo en Atlético de Madrid, el campeón del mundo con la Selección Argentina señaló que "este año me siento mucho más importante". Cabe recordar que ha sido duramente criticado en España por "no ser el mismo" que cuando juega para la "Albiceleste".

"En el primer y segundo año uno se va conociendo e intenta leer el mensaje del club y del vestuario. Pero este año me siento con mucha más injerencia. A mí se me nota mucho como me siento. Soy muy transparente, y tener un Mundial te da autoridad y te posiciona en otro lugar. Pero eso hay que cuidarlo", sentenció Rodrigo De Paul. Sin dudas, fue contundente con sus dichos.