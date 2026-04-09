La Sala Auditórium recibe una comedia dramática sobre la radio de los años 70

El próximo sábado 11 de abril a las 21:30, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario será escenario de "Los perros de San Diego", una comedia dramática escrita y dirigida por Eduardo Ávila. La propuesta llega de la mano del elenco "La Esquina" e invita al público a sumergirse en una historia atravesada por la pasión, la lealtad y la nostalgia por la época dorada del radioteatro.

El Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, convoca a los espectadores a disfrutar de esta obra que recupera el espíritu de los años 70, cuando las familias se reunían alrededor de la radio para seguir las historias que cobraban vida a través de las voces de los actores.

Una historia de pasión, crisis y lealtad

Ambientada en la década del 70, la historia transcurre en una emblemática radio que supo cautivar a toda la ciudad con sus exitosos radioteatros, pero que atraviesa una profunda crisis económica. Las dificultades amenazan con silenciar para siempre las voces que el público adora.

En medio de la incertidumbre, la búsqueda desesperada de una salida obliga a la dirección a tomar decisiones drásticas que pondrán en riesgo no solo la continuidad del programa, sino también la lealtad y el destino de quienes lo hacen posible. Cuando un rayo de esperanza parece iluminar el estudio, un giro inesperado del destino cambiará para siempre el último acto de esta historia.

Con humor, emoción y un guiño nostálgico al universo del radioteatro, "Los perros de San Diego" propone un viaje a un tiempo en el que la imaginación del público era el escenario principal. La obra reflexiona sobre el paso del tiempo y recuerda que algunas voces nunca dejan de resonar.

Elenco y ficha técnica

El elenco está integrado por:

Daniela Carrozzo

Carlos Bazán

Verónica Godoy

Daniel Perkosky

María Fernanda Fonzalida

Juan Manuel Cuello

Rosa Páez

Dirección y dramaturgia: Eduardo Ávila

Entradas y beneficios

La entrada tiene un costo de 12 mil pesos y pueden adquirirse en la boletería del teatro o de manera online a través de TuEntrada.com.

Horarios de boletería:

Lunes a viernes: de 9:30 a 14:00

Sábados: de 9:30 a 14:00

Importante: los descuentos aplican únicamente en boletería.