La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la Selección argentina disputará su segundo partido amistoso de la fecha FIFA el próximo 31 de marzo a las 20.15, cuando enfrente a Zambia en el estadio La Bombonera. El encuentro será el último compromiso antes del Mundial 2026.

De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni completará su preparación con dos rivales africanos, ya que el primer partido será ante Mauritania el 27 de marzo, también en el estadio de Boca.

Desde la AFA informaron que el cambio de rival se produjo luego de que Guatemala quedara descartada por restricciones reglamentarias de la FIFA. En ese contexto, la entidad agradeció a la federación de ese país por la predisposición para disputar el encuentro que finalmente no se concretó.

Zambia, conocido como las “Balas de Cobre”, se ubica en el puesto 91 del ranking FIFA y será el último rival del seleccionado nacional antes de la cita mundialista, en la que Argentina buscará defender el título.

El partido marcará además un nuevo antecedente en La Bombonera como escenario previo a un Mundial. En la antesala de Rusia 2018, el seleccionado argentino jugó allí su último amistoso y venció 4-0 a Haití, con tres goles de Lionel Messi y uno de Sergio Agüero.

En cuanto a la convocatoria, el cuerpo técnico incluyó a varios futbolistas del ámbito local. Entre ellos se encuentran Tomás Palacios, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Leandro Paredes y Gabriel Rojas. Además, Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli fueron citados a último momento y se sumarán al plantel en los próximos días.

Con este cronograma definido, la Selección ajusta los últimos detalles antes de encarar una nueva competencia internacional.