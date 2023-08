El seleccionado argentino no pudo este miércoles ante el favorito Suecia y perdió 2-0 por la última fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino de fútbol de Australia y Nueva Zelanda.

El equipo albiceleste necesitaba ganar y esperar que Italia no superara a Sudáfrica (empataron 1-1). Pero, a pesar del esfuerzo, las argentinas no pudieron ante las suecas y el sueño de la clasificación no se pudo cumplir.

El equipo dirigido por Germán Portanova realizó un buen partido ante las escandinavas, pero las suecas aprovecharon la que tuvieron y se quedaron con el triunfo gracias al gol marcado por Blomqvist a los 20 minutos del complemento en el estadio de Waikato de la ciudad neozelandesa de Hamilton.

Ya en el final del partido, Rubensson puso el 2-0 a través de un tiro penal. Suecia clasificó a octavos de final con puntaje ideal.

De esta manera, Argentina no logró el objetivo de ganar su primer partido en la historia de los Mundiales y quedó eliminada en el Grupo G del Mundial, en el que quedó última.