Lo que parecía una gestión encaminada terminó en un paso en falso administrativo. La Selección Argentina no enfrentará a Guatemala el próximo 31 de marzo en la Bombonera, según se confirmó en las últimas horas. A pesar de que la AFA había oficializado el encuentro días atrás, una disposición inquebrantable de la FIFA obligó a dar marcha atrás con la organización.

El conflicto surgió a raíz de una normativa logística del ente máximo del fútbol mundial: un equipo no puede disputar dos partidos amistosos en continentes diferentes dentro de una misma ventana internacional. Guatemala ya tenía sellado un compromiso frente a Argelia en Italia para el 27 de marzo, lo que le impedía reglamentariamente viajar a Buenos Aires para jugar cuatro días después.

Pese a los intentos y las gestiones de la casa madre del fútbol argentino para obtener una excepción, la respuesta de la FIFA fue negativa, determinando la caída definitiva del combinado centroamericano como examinador de la Albiceleste.

La noticia genera un fuerte dolor de cabeza para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, ya que se trata de la última ventana de preparación formal antes del Mundial 2026. Sin embargo, la actividad no se suspenderá. A través de su página oficial, el organismo comunicó: "En las próximas horas, se darán a conocer los rivales para los dos partidos amistosos del equipo en esta doble fecha FIFA de marzo".

De esta manera, la dirigencia argentina trabaja a contrarreloj para cerrar dos nuevos contrincantes que permitan mantener la localía en la Bombonera y brindarle al público la despedida esperada antes de la cita mundialista en Norteamérica.