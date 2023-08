El amor por los chicos y las ganas de ayudar fue lo que motivó a Sofía Pastrán, la “Seño” de San Juan, una joven de 16 años, a comenzar desde hace un año con clases de apoyo gratuitas para los chicos más humildes de su barrio en Sarmiento. Actualmente los encuentros son en el pequeño comedor de su casa, pero sueña con tener un espacio donde puedan sumarse muchos más niños que necesiten de su ayuda.

De lunes a viernes Sofía Pastrán dedica parte de su tiempo para ayudar a al menos unos 30 chicos del barrio Santa Rosa en Media Agua. “Desde hace un año hago esto. Comencé porque note la falta de ayuda que tenían los chicos. Cada tanto venían a hacerme preguntas sobre las tareas y desde ese momento surgió la idea, soy “la seño” del barrio”, comentó a DIARIO HUARPE la joven de 16 años.

Por la alta demanda, la adolescente organizó un cronograma para dividirlos de acuerdo a las edades. “Trabajo con chicos desde primer grado hasta 1 año del secundario. Los separo para que no se mezclen los temas y poder estar enfocada”, contó.

Pese a que su futura profesión podría ser algo obvio, Sofía sueña con ser ingeniera mecánica. “Me gusta ayudar y enseñar, pero lo haría una profesión. Mi papá es mecánico y yo quiero estudiar ingeniería es realmente lo que me gusta”, contó la menor.

Pese a la elección de su profesión, el sueño de continuar ayudando no queda de lado y contó que le gustaría mucho en un futuro poder contar con un lugar más grande donde puedan ir más niños. “Actualmente lo hago en mi casa y depende si el día está lindo o no, las clases las hacemos en el patio o en el comedor”, dijo Pastrán.

“Me gustaría que se sume gente que sienta amor real por los chicos y quiera ayudar y no solo por un interés monetario”, expresó la joven seño sarmientina.

Por último destacó que una de las sensaciones que le genera esta actividad es la satisfacción de que los chicos mejoraron muchísimo su nivel desde que reciben las clases de apoyo. “Me sorprendí cuando recibí a chicos de hasta 3º grado que no sabían leer. Los papás se muestran muy agradecidos porque muchas veces me cuentan que están todo el día trabajando y no pueden ayudarlos con las tareas o directamente no saben cómo hacerlo”, concluyó Pastrán.

Cómo ayudar

Quienes estén interesados en brindar una ayuda económica para la escuelita de Sofía Pastrán deben comunicarse al 264- 553-4882.