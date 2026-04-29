La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) difundió una nueva tanda de documentos históricos desclasificados que permiten conocer en detalle el origen, la estructura y el funcionamiento del organismo desde su creación. Se trata de 17 archivos oficiales que forman parte de un proceso impulsado por el Gobierno nacional para abrir información reservada y acercarla a la ciudadanía.

Según se informó, los documentos abarcan el período comprendido entre 1946 y 1983, una etapa clave de la historia política e institucional argentina. Entre el material publicado hay decretos, informes y resoluciones que explican cómo se creó y evolucionó el sistema de inteligencia estatal en el país.

Las autoridades señalaron que estos archivos incluyen, entre otros elementos, los decretos fundacionales de la SIDE y documentación que refleja la concepción original del organismo, orientado a asistir al Poder Ejecutivo en la toma de decisiones vinculadas a la seguridad nacional.

La medida forma parte de un proceso más amplio de desclasificación que busca garantizar el acceso público a información considerada relevante y contribuir a la reconstrucción histórica. En ese sentido, desde el Gobierno destacaron que la inteligencia estatal fue concebida desde sus inicios como una herramienta estratégica para la conducción política.

No obstante, aclararon que la apertura no será total. Parte de la documentación continuará bajo reserva por motivos de seguridad nacional, con el objetivo de proteger información sensible vinculada a operaciones, intereses estratégicos y el funcionamiento de instituciones clave del Estado.

Este avance se suma a etapas previas del proceso de desclasificación, que ya había incluido la publicación de documentos vinculados a la última dictadura y al funcionamiento interno del organismo, con el objetivo de fortalecer la transparencia y facilitar el acceso a investigadores y a la sociedad en general.