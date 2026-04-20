Un hombre fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de su hijastro de siete meses en un caso que conmocionó al conurbano bonaerense. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Lomas de Zamora, que lo encontró culpable del homicidio agravado.

El hecho ocurrió el 16 de enero de 2024 en una vivienda de la localidad de San José, en el partido de Almirante Brown. Según la acusación, el hombre tomó al bebé y lo sacudió violentamente, provocándole graves lesiones internas y una hemorragia cerebral que derivó en su muerte.

De acuerdo a la investigación, el niño había quedado al cuidado del imputado, pareja de su madre, cuando se produjo el ataque. Tras la agresión, el menor fue trasladado de urgencia a un centro de salud, pero no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas.

El acusado fue detenido luego del hecho y enfrentó un juicio en el que se lo imputó por “homicidio agravado por alevosía en contexto de maltrato infantil y violencia familiar”, figura que contempla la pena máxima en el Código Penal argentino.

Durante el proceso judicial, se acreditó que el agresor actuó aprovechando el estado de indefensión del bebé, lo que fue clave para que el tribunal dictara la condena a prisión perpetua.

El caso generó fuerte conmoción por la violencia del ataque y vuelve a poner en foco los delitos contra las infancias y la necesidad de reforzar mecanismos de protección en entornos familiares.