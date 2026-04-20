En medio de versiones sobre un supuesto cierre, el Gobierno de San Juan volvió a aclarar la situación de la planta de galletitas ubicada en Albardón y confirmó que la fábrica continúa operativa, ahora bajo un proceso de reconversión tras su venta a un nuevo inversor.

La polémica surgió a partir de publicaciones que vinculaban el futuro de la histórica marca Tía Maruca con el cierre del establecimiento. Sin embargo, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, fue categórico al desmentir esa versión en declaraciones a AM 1020: “Nada más alejado de la realidad” y remarcó que “la fábrica de galletitas está operando en Albardón normalmente”.

Reconversión y continuidad

El cambio central responde a la venta de la planta a un nuevo grupo empresario vinculado al sector alimenticio. A partir de esa operación, la fábrica dejó de estar atada exclusivamente a una marca y pasó a un esquema más flexible.

“Efectivamente ha habido una venta de la empresa hacia un nuevo inversor”, explicó Fernández, y destacó que “las poco más de 290 personas que trabajan en la fábrica están trabajando y en una situación mejor que hace algunos meses”.

En ese marco, la marca Tía Maruca dejó de formar parte de los activos de la planta, lo que derivó en la confusión sobre un posible cierre. No obstante, la producción continúa con otras líneas. “Siguen trabajando marcas como Dale y Argentinitas, entre otras”, precisó.

Además, no se descarta que la propia Tía Maruca continúe fabricándose bajo el sistema “a façón”, una modalidad habitual en la industria. “Seguramente seguirá siendo producida bajo este formato si el anterior dueño lo solicita”, agregó el funcionario.

Un proceso que no es nuevo

Lejos de tratarse de una situación repentina, el escenario actual forma parte de un proceso que la empresa viene atravesando desde hace meses. Ya en octubre de 2025, el Gobierno provincial había llevado tranquilidad sobre la continuidad de la planta en San Juan.

En ese momento, el secretario de Industria, Alejandro Martín, explicaba que los cambios respondían a una reestructuración interna del grupo, que incluyó el cierre de una planta menor en Chascomús para concentrar la producción en Albardón. “La información que ha salido no es actual… es el cierre de una planta muy chica”, señalaba entonces.

También confirmaba que la planta local seguía activa: “En la planta de San Juan no ha habido otra novedad… está en plena actividad y no tenemos información de despidos”. Si bien reconocía un atraso puntual en el pago de una quincena, lo vinculaba al contexto general de caída del consumo y no a una crisis estructural.

Desmentida y críticas

En línea con esos antecedentes, Fernández volvió a cuestionar las versiones recientes: “Es malintencionada y con intenciones políticas”, afirmó, al referirse a la difusión de rumores sobre el cierre.

Así, el panorama que se consolida es el de una transformación productiva y no de un cese de actividades. La planta de Albardón continúa en funcionamiento, mantiene su plantilla de trabajadores y se adapta a un nuevo modelo industrial, en un contexto económico complejo para el sector alimenticio.