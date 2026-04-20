Ian Lucas contó los detalles del accidente doméstico que lo llevó al hospital

El ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, rompió el silencio tras el accidente doméstico que derivó en su traslado de urgencia a un sanatorio en ambulancia. El influencer explicó que la situación ocurrió durante una reunión íntima y relató que "me llevaron de urgencia al hospital" para ser atendido.

Según detalló el joven, el incidente se produjo en un contexto cotidiano ya que "estábamos haciendo un asado con la familia, había un plato grasoso, se me resbaló, me corté el dedo pero mal, no me paraba de sangrar".

A pesar de la alarma inicial, el artista aclaró que "no sé cómo se enteraron, pero estoy bien" y brindó especificaciones sobre la lesión. Respecto al tratamiento recibido, señaló que "tuvimos que llamar de urgencia" y agregó que "me dieron dos puntos en el dedo, por suerte no llegó al tendón si no me tenían que operar".

Ian Lucas también quiso agradecer el apoyo recibido manifestando que "gracias a todos los que se preocuparon, pero estoy bien. Fue el susto del momento, pero ya estamos acá en casa y estoy bien". Este hecho ocurre en medio de rumores sobre supuestos episodios de violencia entre Evangelina Anderson y el representante del joven.