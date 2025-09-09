El Ministerio de Salud de San Juan, a través del Programa Provincial de Inmunizaciones y bajo la supervisión de la División de Epidemiología, ha anunciado una nueva modalidad para la aplicación de la vacunación contra la Fiebre Amarilla. Esta reorganización responde a la última publicación del Boletín Oficial del Ministerio de Salud de la Nación, que ya no distribuirá la vacuna para viajeros de forma gratuita en regiones no endémicas.

La medida se fundamenta en que, para estos casos, la vacuna no está incluida en el calendario nacional de inmunizaciones. Ante esta situación, la provincia de San Juan ha dispuesto que el Vacunatorio Central será el único centro autorizado para la aplicación de esta vacuna. Es importante destacar que la administración se realizará hasta agotar el stock existente.

Para aquellos que necesiten vacunarse, la aplicación se realizará únicamente los días miércoles, en un horario comprendido entre las 8:00 y las 15:00 horas. Como requisito indispensable, los pacientes deberán presentar documentación que acredite su viaje hacia destinos donde la vacunación sea exigida.