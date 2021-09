La vicepresidenta del Foro de Abogados cargó contra la Corte de Justicia y la Unión Judicial

Días después de la polémica que generó su publicación acerca de los empleados públicos, Sofía Lloveras realizó un descargo. La vicepresidenta del Foro de Abogados criticó a quienes filtraron la “humorada” y apuntó contra la Corte de Justicia y la Unión Judicial. Las entidades repudiaron su anterior posteo a través de comunicados.

“Unos días de silencio de mucho análisis sobre el buen o mal gusto de la metáfora del post, pero también apoyo y entendimiento de que era una humorada, mucha bronca hacia el sistema por parte de otros”, inició el descargo. En la criticada publicación, Lloveras dijo que los trabajadores de los poderes del Estado y de servicio al cliente nacieron cuando Almiro, un personaje mitológico, “encontró a una tortuga, el animal más lento de la especie más lenta, y la forzó a cien noches de coito”.

En el posteo reflexivo, la abogada aclaró que nunca realizó “ninguna clase de acto con destino a lastimar a otra persona” y que “tampoco fue con esa finalidad el desafortunado meme”. En este punto, remarcó que “lamentablemente, lo que a unos le da lo mismo, a otros divierte y a algunos hiere”.

“No pensé que podrían tomar literal una metáfora, no era la idea. De hecho los amigos no lo hicieron, pero alguien lo sacó de mi red privada y decidió, sin mi consentimiento, hacerlo viral. Claramente la gente que no nos conoce, no puede saber el sentido que cada uno le da a lo que sube a su perfil, pero así fue, se tergiversó”, prosiguió.

Luego, se refirió a “la desidia que sufrimos del sistema de la administración (oficinas públicas)” y a cómo impacta de maneras diferentes en las personas. “Alguien estrella una silla contra un mostrador, otros insultan, otros nos ponemos irónicos, todos son exabruptos, ninguno es bueno”.

En otro punto, destacó que hay empleados que se esforzaron por rendir concursos y trabajan con empatía, y se disculpó con ellos. Pero sostuvo que hay otros que “los pasaron por la fila que avanza rápido, la del acomodo” y marcó que se debe a una “falencia del sistema”.

“Los que han sabido salir rápida y corporativamente al cruce, para declarar su repudio contra mi. A los que salieron sobreactuando una defensa ferviente de sus empleados y asociados, atiendan los reclamos que ellos tienen para con ustedes. ¿Qué clase de defensa es la que han hecho? La gente no come vidrio, sus afiliados, empleados y funcionarios tampoco”, disparó Lloveras. Sus palabras fueron en referencia a la Corte de Justicia y la Unión Judicial, quienes clasificaron como repudiable su publicación.

“Ocúpense de los problemas, implementen sistemas justos de ascenso, no se verían muchos entrampados en trabajar recargados porque los hijos de y los amigos de, que les pusieron de compañeros, no trabajan como deben. Luchen por condiciones dignas, por edificios adecuados, donde enchufar una computadora no sea poner en juego la vida todos los días. Denles edificios con ventilación, espacio, luz y agua. Agua señores! Trabajen en protocolos de atención, capaciten en los sistemas nuevos, implementen sistemas ágiles para la comunidad, distribuyan con equidad tareas, cargas, responsabilidades y premios”, siguió la vicepresidenta del organismo que nuclea a los abogados de San Juan.

“Quieren que la comunidad salga unánimemente a decir que la administración pública y de justicia no es lenta e ineficaz? Trabajen para ello, en sus manos está la posibilidad del éxito. Y sino, sigan como van, declamando y vociferando, atacando al mensajero sin escuchar el mensaje, tirando bombas de humo para tapar los problemas reales, escandalizándose por las formas y soslayando el contenido”, cerró la letrada.

La publicación del escándalo

El comunicado de la Corte de Justicia