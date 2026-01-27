La Vuelta a San Juan 2026 continuará este martes 27 de enero con el desarrollo de la Etapa 4, que tendrá como protagonista a la contrarreloj individual, una de las pruebas más exigentes y determinantes de la competencia.

La actividad se realizará íntegramente en el departamento Zonda, con concentración prevista a las 14:15 frente a la Municipalidad de Zonda, mientras que la largada oficial será a las 15:30. La llegada estará ubicada en el Mirador de Punta Negra, en un trazado que combinará velocidad, técnica y ascenso final.

Publicidad

El recorrido tendrá una extensión aproximada de 12,5 kilómetros. Los ciclistas partirán por Avenida José Ignacio de la Roza hacia el norte, pasando por el Camping Municipal Cerro Blanco, para luego tomar Ruta Interlagos en dirección oeste y afrontar el ascenso hasta el Parador Punta Negra, punto donde se ubicará la meta.

La Etapa 4 se perfila como clave para la clasificación general, ya que cada ciclista competirá en soledad contra el reloj, en un escenario emblemático de la provincia y ante la expectativa del público sanjuanino.