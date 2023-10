Este viernes, se conoció la condena para dos delincuentes que ingresaron en un domicilio y se llevaron dólares. En principio, los delincuentes eran cuatro y habían ingresado a la casa de la familia especialmente a buscar los billetes de la moneda extranjera. Efectivos policiales pudieron dar con dos de ellos, mientras que los otros se dieron a la fuga. Los condenados, identificados como Axel Tejada y Lucas Sánchez López, no irán a prisión.

El hecho ocurrió el pasado lunes 16 de octubre cuando cuatro sujetos, ingresaron a un domicilio ubicado en el Barrio Residencial Chacabuco en Capital, aprovechando que la puerta de rejas exterior no estaba asegurada. Una vez adentro del patio exterior, golpearon fuertemente la puerta principal, lo que provocó que se torciera el perno de la cerradura y de esta forma ingresaron al inmueble.

El fuerte ruido alertó al vecino de al lado que, al salir, se encontró con los cuatro sujetos que ingresaban y salían de la casa. Uno de ellos trató de distraerlo pidiéndole la clave del wifi y luego le pidió que le convidara agua, así de esta forma lo mantenía distraído para que no llamara al 911.

Luego los cuatro sujetos salieron de la vivienda y se dirigieron en dirección al oeste. El vecino los siguió y ratificó que habían dejado la puerta abierta de la casa. El mismo vecino fue quien avisó a un móvil de policías que circulaba por la zona de la presencia y fuga de los delincuentes. Los uniformados comenzaron a seguirlos y solo pudieron aprehender a Tejada y Sánchez López, mientras que los dos restantes se fugaron.

La propietaria de la vivienda no se encontraba en la provincia en el momento del ilícito. Minutos más tarde, se hizo presente la hija de la damnificada, quien ingresó al inmueble con el vecino y un efectivo policial.

Allí constataron que las habitaciones estaban revueltas y no como las había dejado la dueña de la casa. Lo más sospechoso es que en el interior de la vivienda se encontraba una billetera con dinero suelto en la mesa, que los ladrones no se habían llevado. Los malvivientes buscaban la moneda extranjera, producto de la venta de un vehículo que había realizado la damnificada días anteriores. El dinero que se encontraba dentro de un libro no fue encontrado, ya que quedó en manos de quienes escaparon.

Es por ello que, mediante juicio abreviado, se resolvió condenar al imputado Axel Nahuel Tejada a la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, es decir, no irá a la cárcel. Además, se le impuso una prohibición de acercamiento de 500 metros y prohibición de contacto con la víctima.