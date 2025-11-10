Un violento y aterrador asalto ocurrió durante la madrugada del domingo en Mar del Plata, donde un jubilado de 70 años fue víctima de un robo millonario y estuvo al borde de ser asesinado. Cuatro delincuentes encapuchados ingresaron a su vivienda de la calle Calabria al 8700, en el barrio Las Heras, y le robaron alrededor de $100 millones entre pesos y dólares, mientras lo sometían con extrema violencia y discutían frente a él si debían matarlo.

Todo comenzó cerca de la 1 de la mañana, cuando vecinos reportaron ruidos sospechosos en los techos de distintas casas de la zona. Pasadas las 2.30, los ladrones colocaron una escalera, ingresaron por una ventana y atacaron al jubilado mientras dormía. Según relató su hija, dos de los delincuentes lo ahorcaron hasta dejarlo sin aire, mientras otro lo inmovilizaba sentándose sobre sus piernas. El cuarto integrante del grupo revisaba la habitación en busca de dinero.

Luego de varios minutos, los asaltantes encontraron el botín escondido en un balde dentro de una baulera, junto al taparollos de la ventana. Con el dinero en su poder, se produjo un momento de máxima tensión: “Uno pedía que lo mataran, pero otro de ellos decía que no, que ya tenían la plata”, contó Karina, hija de la víctima. Finalmente, escaparon por la ventana y huyeron saltando hacia la casa vecina.

El escape quedó registrado por una cámara de seguridad de la cuadra. En las imágenes se observa a los delincuentes cargando la escalera y corriendo a gran velocidad hasta abordar un Peugeot 208 sin patente que los esperaba en las inmediaciones. La familia confirmó que los ladrones no buscaron a los demás ocupantes del hogar (Karina, su madre y su sobrina) y actuaron en completa oscuridad, sin linternas ni luces, lo que hace sospechar que tenían información previa sobre el dinero guardado.

El robo significó la pérdida de los ahorros de toda una vida de trabajo. “Se llevaron los ahorros de una vida sacrificada”, lamentó la hija del jubilado. Tras el ataque, la familia llamó al 911 y efectivos de la comisaría 16ª llegaron al lugar, donde hallaron un pasamontañas, un guante y la escalera utilizada para la entrada y la fuga.

La policía trabaja con las pruebas recolectadas y la Justicia ya investiga el caso para identificar y detener a los cuatro delincuentes que protagonizaron el brutal asalto.