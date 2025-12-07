En una jornada decisiva en el circuito de Yas Marina, Lando Norris se consagró campeón del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 2025. El británico de McLaren finalizó en el tercer puesto del Gran Premio de Abu Dhabi, resultado que le permitió asegurar su primer título mundial. Aunque Max Verstappen ganó la carrera, los puntos no le alcanzaron para sostener su dominio de las últimas cuatro temporadas.

La estrategia de Norris se basó en sostener el puesto que necesitaba para coronarse. Con un ritmo estable y sin entrar en duelos directos con Verstappen o Oscar Piastri, mantuvo el tercer lugar durante gran parte de la competencia. McLaren también cerró la temporada quedándose con el título de Constructores.

La largada mostró un comienzo intenso: Verstappen defendió la punta, Piastri se mantuvo cerca y Norris cayó momentáneamente a la tercera posición. Con el paso de las vueltas, el británico administró sus neumáticos y evitó incidentes que pudieran comprometer su posición clave en el podio.

Mientras tanto, la carrera volvió a mostrar las dificultades de Alpine, que cerró una temporada adversa. Pierre Gasly recibió una penalización de cinco segundos y terminó 19°, mientras que Franco Colapinto culminó 20° pese a distintos intentos por mejorar el rendimiento del monoplaza A525. Ambos pilotos hicieron múltiples detenciones en boxes sin lograr avances significativos.

La definición se mantuvo estable en los giros finales: Verstappen tomó distancia, Piastri retuvo la segunda posición y Norris se aseguró el tercer lugar necesario para ser campeón. Con la bandera a cuadros, el británico celebró su primera consagración en la máxima categoría del automovilismo.

El cierre dejó contrastes: la emoción del título para Norris, el triunfo parcial para Verstappen y una jornada difícil para Colapinto, que finalizó último en el GP que puso fin a la temporada 2025.