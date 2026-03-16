El piloto argentino Franco Colapinto podría regresar a la Argentina en abril junto a su equipo Alpine para participar de una exhibición especial de Fórmula 1, en un evento que todavía se encuentra en etapa de organización y que despertó gran expectativa entre los fanáticos del automovilismo.

Según trascendió, la escudería francesa analiza realizar una actividad promocional en el país aprovechando el impacto que generó la presencia del piloto de Pilar en la máxima categoría del automovilismo mundial. La visita incluiría una demostración con un monoplaza de F1 y distintas acciones con sponsors y público.

Colapinto, de 22 años, forma parte de la estructura de Alpine y fue confirmado como piloto del equipo para la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde comparte escudería con el francés Pierre Gasly.

El crecimiento del piloto argentino generó un fuerte interés en el país y en la región, lo que llevó a distintas marcas y organizadores a evaluar eventos promocionales vinculados con la categoría. La posible exhibición permitiría acercar la Fórmula 1 al público local, algo que no ocurre de manera directa desde hace años.

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Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre la fecha ni el lugar exacto, la iniciativa se encuentra en análisis y podría concretarse durante una ventana del calendario internacional de la categoría, aprovechando el paso de la Fórmula 1 por Sudamérica.

De confirmarse, sería una oportunidad única para los fanáticos argentinos de ver de cerca a Colapinto y a un monoplaza de la máxima categoría en acción dentro del país.