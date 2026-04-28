Las Becas Progresar ingresaron en su tramo final de inscripción y miles de estudiantes en todo el país todavía están a tiempo de anotarse para no perder el beneficio. El programa, gestionado por Anses junto al Ministerio de Capital Humano, ofrece una ayuda económica mensual para sostener estudios en distintos niveles educativos.

Las fechas límite varían según la línea. En el caso de Progresar Obligatorio, destinado a quienes cursan primaria o secundaria, el plazo ya cerró el 24 de abril. En tanto, la línea Progresar Superior (para estudiantes terciarios y universitarios) permanece abierta hasta el 30 de abril, por lo que se encuentra en sus últimos días.

El beneficio alcanza los $35.000 mensuales. Sin embargo, el esquema de pago contempla que el 80% se cobre mes a mes, mientras que el 20% restante se retiene y se abona al finalizar el ciclo lectivo, siempre que se acredite la regularidad académica.

Para acceder, los aspirantes deben cumplir requisitos de edad, ingresos y situación educativa. En general, está dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años para niveles obligatorios, mientras que en el nivel superior el límite puede extenderse hasta los 30 años. Además, los ingresos del grupo familiar no deben superar tres salarios mínimos y es obligatorio estar inscripto en una institución educativa reconocida.

El trámite es online, gratuito y personal. Se realiza a través de la plataforma oficial del programa o mediante la app Mi Argentina, donde los estudiantes deben completar sus datos personales, académicos y socioeconómicos para formalizar la solicitud.

Con varias líneas cerrando en abril, el calendario se vuelve clave para quienes buscan acceder a este apoyo económico. En este contexto, las autoridades recomiendan revisar los requisitos y completar la inscripción antes de que finalicen los plazos, ya que quienes no lo hagan deberán esperar a una nueva convocatoria.