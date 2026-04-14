Las cantoras del tango tendrán su homenaje en el Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, presentará el sábado 18 de abril a las 21:30 horas el espectáculo "Cantando y sonando tango", un concierto performático que propone un recorrido sensible por la historia y la poética del tango. La cita será en la Sala Auditórium del teatro y las entradas ya se encuentran disponibles.

Con la voz y la guitarra como ejes expresivos, la propuesta rinde homenaje a las mujeres cantoras de las décadas de 1920 a 1940, figuras fundamentales que forjaron una identidad estilística femenina dentro del género. A su vez, el espectáculo evoca la palabra de poetas nacionales, en una trama que entrelaza la música y la literatura. La experiencia escénica invita al público a sumergirse en un clima casi ritual, donde las voces, los sonidos y las imágenes abren un espacio de resonancias compartidas. Entre evocaciones del pasado y destellos del presente, la obra construye un territorio simbólico que dialoga con la identidad argentina. En ese devenir, se multiplican nombres y presencias de poetas, cantores, cantoras y músicos que parecen reunirse en escena para confluir en una emoción sin tiempo.

El espectáculo cuenta con la interpretación de Romina Oropel en voz y Elías Martínez en guitarra, junto a los artistas invitados Santiago Yañez (voz) y Facundo Yañez (voz y guitarra). La idea y la dirección artística están a cargo de Romina Oropel, mientras que los arreglos y la dirección musical corresponden a Elías Martínez. El equipo técnico se completa con Fernando Torres en diseño y operación de luces, Rodrigo Collado en sonido, Mariana Silva como asistente y Paula Peralta (Pinkustudio) en fotografía y diseño gráfico.

Las entradas para el público general tienen un valor de $12.000 y se encuentran disponibles en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas y los sábados de 9:30 a 14:00 horas, así como de manera online a través del sistema TuEntrada. Cabe destacar que los descuentos aplican únicamente en la boletería física. Entre los beneficios exclusivos en boletería, se encuentra el Ticket YA, que ofrece un 20% de descuento en todas las funciones con libre ubicación hasta 72 horas antes del evento; el Ticket Joven, con un 50% de descuento para jóvenes de 13 a 24 años inclusive presentando el DNI; y el Ticket Jubilados, con un 20% de descuento para jubilados que presenten DNI y recibo de haberes o carnet de PAMI, con un límite de dos entradas por persona. El espectáculo está destinado a todo público.