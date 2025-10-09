El espectáculo “Las Cartas de Tentac” se presentará el sábado 11 de octubre a las 18:30 horas en la Sala TeS de San Juan. La obra combina técnicas de títeres, luz negra y música en vivo, dirigida a un público familiar.

La puesta constituye una propuesta visual que integra a un elenco invitado de Mendoza. La función ofrece una experiencia que se caracteriza por su desarrollo divertido y efectos visuales.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma EntradaWeb. El valor de las localidades es de $6.000 en preventa hasta el 10 de octubre, $8.000 el día de la función, y existe una promoción familiar para cuatro entradas a $20.000.