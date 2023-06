Hace unos días DIARIO HUARPE llegó al departamento de Ullum para dar otra charla sobre la importancia del agua y la problemática de la sequía en la provincia. En esta oportunidad el espacio de diálogo se abrió en la escuela EPET N.º 9 y asistieron más de 60 estudiantes que en un futuro próximo se recibirán de Técnicos Químicos.

“Con la charla aprendí muchas cosas que no sabía y la verdad que me preocupa que el agua falte, porque tengo caballos, un perro y tres gallinas, y sin agua se van a morir”, dijo Carlos Gil, uno de los alumnos de la escuela ullunera.

Oscar Silva, fue el profesor que, a finales de marzo de este año, inscribió a la escuela para la charla, porque en su cátedra están tratando el tema del agua y la sequía en la provincia.

“Es muy importante tomar conciencia de la importancia de cuidar el agua”, dijo Silva. “Y somos nosotros la generación responsable de transmitir ese conocimiento a los chicos, que son las nuevas generaciones”.

El material gráfico contiene mapas, infografías y cinco QR que permiten el acceso al documental en forma completa o a cada uno de sus cuatro bloques.

DIARIO HUARPE desembarcó en la escuela ullunera con el documental y un total de 500 revistas, de las cuales, más de 60 se distribuyeron entre los estudiantes presentes en la charla y el resto quedó a disposición de la institución educativa para la biblioteca y demás alumnos del establecimiento.

Con las charlas, DIARIO HUARPE busca visibilizar la realidad en la que se encuentra la provincia, frente al cambio climático (como consecuencia del calentamiento global), y poner en discusión esta temática entre las generaciones del futuro, haciendo énfasis en la importancia que tiene el agua como recurso vital.

“Si no tomamos medidas relevantes y a tiempo, creo que esto puede llegar a ser irreversible", expresó el director de la escuela, Osvaldo Rosas. "Entonces el momento de actuar es ahora, ya. ¿Y con quién? Con esta generación de chicos que recién están comenzando a transitar sus primeros pasos por la vida. Porque ellos son el elemento de cambio en un futuro. Entonces, si no es ahora, el futuro puede llegar a ser bastante gris para ellos”.

La revista contiene información científica sobre la crisis hídrica y su resultado, la sequía.

La charla en frases

Carlos Gil, alumno (12 años).

“A mí todo esto me da cosa por los animales. No me gustaría que sufran por lo que hacemos mal nosotros”.

Oscar Silva, profesor.

“Yo estoy convencido de que todo depende de nosotros. Por más chiquito que sea el cambio vamos a lograr ese cambio cultural que va a beneficiar al planeta”.

Camilo Tapia, alumno (12 años).

“Creo que al consumo hay que reducirlo. Hay que arreglar las canillas rotas, cuando nos lavamos los dientes, cerrarlas, bañarnos más rápido, no regar el pavimento, el cemento”

Osvaldo Rosas. Director.

“Lamentablemente, no todos los de nuestra generación tienen la apertura para entender la problemática que estamos viviendo. Es más fácil justificar o trasladar la carga de las responsabilidades a otros, sin hacernos cargo de lo que nos está pasando”.

Agustín Tejada, alumno (12 años).

El cambio climático y el calentamiento global me preocupa muchos porque veo que cada vez es peor y más grande el problema. Pienso que hay que, primero, dejar de contaminar el aire y el agua”.

Estela Molina, alumna (12 años).

“Ver cómo están los diques hoy, impresiona una banda. Nosotros, al estar acá en Ullum, los vemos permanentemente, y de verdad que impresiona”.

