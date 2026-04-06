De cara a un nuevo fin de semana a pura adrenalina en la provincia, ya comenzó la cuenta regresiva para los amantes de los fierros. Se encuentra oficialmente habilitada la venta presencial de entradas para la segunda fecha del campeonato de TC2000, que hará vibrar el emblemático Autódromo Eduardo Copello del 10 al 12 de abril.

La expectativa es máxima. El trazado sanjuanino, considerado uno de los más desafiantes y pintorescos del país, volverá a ser el escenario de una de las categorías más importantes del automovilismo nacional. Pero no vendrá solo: el espectáculo se completará con el Top Race, la Fiat Competizione y la Fórmula Nacional, asegurando acción constante en pista durante las tres jornadas.

Para quienes prefieren el ticket físico, el punto de venta está ubicado en General Acha 230 Sur, local 33. El horario de atención es bien extendido para que nadie se quede afuera: de lunes a sábado, de 8 a 23.

Los precios para El Zonda

La organización dispuso diferentes sectores y beneficios para grupos de amigos o familias:

Sector General (sábado y domingo): $20.000

Combo 4x3 Sector General: $60.000

Sector Boxes con tribunas A + B (sábado y domingo): $40.000

Combo 4x3 Sector Boxes: $120.000

Estacionamiento

Auto Sector Boxes: $40.000

Moto Sector Boxes: $10.000

Auto Sector General: $20.000

Moto Sector General: $5.000

El regreso del TC2000 al "Zonda" promete una convocatoria multitudinaria. La combinación de la potencia de los motores con el entorno natural único del autódromo genera un imán irresistible para los fanáticos sanjuaninos y de provincias vecinas que ya empezaron a copar el centro en busca de sus ingresos.