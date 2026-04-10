Las ferreterías de San Juan aumentaron sus precios hasta un 10%

El panorama para el comercio sanjuanino no da respiro. Este viernes, el sector de las ferreterías amaneció con una nueva actualización en sus pizarras, reflejando una crisis que ya no solo afecta al bolsillo del cliente, sino que pone en jaque la supervivencia de los locales. Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros de San Juan, dialogó con DIARIO HUARPE y trazó una radiografía cruda de la actualidad.

"La verdad que la situación actual es muy crítica", comenzó Janavel, confirmando que hoy muchos comercios actualizaron precios. Según explicó, se venía intentando absorber los costos para no trasladarlos al mostrador, pero la presión fue insostenible. "Hay aumentos del 10% en algunos casos, aunque la mayoría ronda entre el 5% y el 7%", detalló.

El impacto del petróleo y la guerra

Janavel destacó que los incrementos no son caprichosos, sino que responden a un combo de factores externos e internos. "Todo lo que es el derivado del petróleo está teniendo otro aumento porque amerita la situación que se está viviendo con la crisis de la guerra", explicó el dirigente, vinculando los precios locales a la inestabilidad internacional.

A esto se le suma el costo de logística, un tema de debate permanente con los proveedores. "Estamos charlando mucho con los transportistas por el tema del flete. Tratamos de que no se traslade al cliente, pero llega un punto en que no hay otra forma de sostenerlo", confesó.

Costos fijos y el fin del stockeo

Janavel participó anoche de una reunión en la Federación Económica con otras cámaras comerciales y el diagnóstico fue unánime: incertidumbre total. "Es el mismo caos en todos lados. No tenemos venta y los gastos fijos son impresionantes; estamos pagando las boletas de luz de enero y las ventas se nos han caído más de un 30%", sentenció.

Esta parálisis económica cambió la forma de trabajar de los ferreteros, que abandonaron la estrategia del stockeo. "Directamente no estamos aumentando stock. Manejamos lo vendido-pedido: lo que se vende en la semana se pide a fábrica para no perder la mercadería, nada más", explicó.

El "barco" financiero y el alquiler

La situación financiera tampoco ayuda. Janavel describió como "impresionante" el costo de las tasas bancarias, lo que hace casi imposible recurrir a créditos. "Tratamos de darle beneficios al cliente, asesoramiento y hasta 12 cuotas sin interés para poder cubrir nuestras propias necesidades básicas".

La preocupación se extiende al ver el cierre de locales en el centro sanjuanino. "Me pasaban un resumen de locales en alquiler y venta en el comercio general... nosotros estamos tratando de ver si pasamos esta ola, que está bastante alta. No creíamos que iba a estar tan malo", confesó con sinceridad.

La minería, la última esperanza

Consultado sobre qué proyectan los empresarios del sector para los próximos meses, Janavel fue claro al señalar que el salvataje depende de la inversión externa. "Nuestra esperanza es la parte privada y la minería. No hay obra pública y el agro, especialmente la uva, no ha valido nada y eso complica mucho a los corralones del interior de la provincia".

A pesar de un pequeño alivio por el turismo en los meses de verano, el dirigente cerró con una frase que resume el sentir del empresariado local: "Estamos todos en el mismo barco. La situación está difícil. El panorama es muy complicado si no vienen inversiones".