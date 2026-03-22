Desde tempranas horas de la mañana de este domingo el rugido de motores diesel y nafteros sonó a toda potencia por las calles sanjuaninas. Chicos y grandes observaron con admiración la caravana de autos antiguos que participan del Raid Latinoamericano que se celebra en la provincia.

Los más de 300 vehículos de diferentes modelos y marcas que datan de principios de siglo XX fueron recorriendo un trazado que inició en el estacionamiento del Velódromo Vicente Chancay y continuó por las principales avenidas del microcentro.

Luego, encararon por Avenida Del Libertador con destino al Autódromo El Zonda.

Hacia la tarde, el sunset y exposición de vehículos será en el Parador de Dique Punta Negra.

DIARIO HUARPE registró las postales de la jornada que generó entusiasmo y nostalgia al ver las máquinas que acompañaron la vida de varias generaciones.

La "Experiencia del Sol" del Raid Latinoamericano de Autos Antiguos se desarrolla de manera simultánea en distintas ciudades del país, tendrá una programación de actividades locales bajo la organización de la Asociación Amigos del Automóvil Antiguo y Garage Iriarte; y que cuenta también, con el auspicio de la Municipalidad de Capital y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Mañana el encuentro finalizará en el Parque de Rivadavia a las 10:30 hs. con otra exposición estática de automóviles. Al mediodía la caravana irá por Avenida Del Libertador hasta a la Bodega Augusto Pulenta.