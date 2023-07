Las palabras de Almirón, tras el buen triunfo de Boca sobre Huracán

Luego de la victoria de Boca ante Huracán, fue Jorge Almirón quien se presentó en la conferencia de prensa. Dialogando con los medios de prensa, el entrenador del "Xeneize" analizó el triunfo y dejó varias frases interesantes. Después del 1 a 0 en La Bombonera, el DT aprovechó para dar su parecer en relación a la buena imagen que dejó el equipo una vez más de local.

"Los volantes tuvieron un partidazo, con presión, me ponen muy contento porque lo siguen intentando a pesar de que por momentos se tomen malas decisiones. Los jugadores con marca encima resolvieron bien, jugaron corto. En el primer tiempo hicimos un partido de ida y vuelta y costó. En general el equipo fue superior y ganamos bien. Van cuatro partidos que no recibimos goles de local. Quedan tres finales para nosotros", empezó diciendo Jorge.

En cuanto a la situación de Rojo, Almirón resumió: "Marcos habló conmigo y con la gente del Consejo de Fútbol para hacer un tratamiento. La estaba pasando mal porque él quería volver lo antes posible y reincidió en la lesión. Entonces le generó estrés. Quiso salir del contexto. Fue a hacer un tratamiento con la ayuda de su familia. No es que allá lo van a recuperar y que son magos. La idea fue juntar la parte emocional con la recuperación. Espero que esté disponible porque es un jugador importante dentro y fuera de la cancha. En unos diez días lo tendremos de vuelta".

Más dichos de Jorge Almirón

"El otro día en una jugada de Sarmiento un rival remató y la pelota se fue afuera y el estadio explotó. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. En el momento más difícil del equipo es donde la gente está y eso no lo ves en ningún lado. No sé cómo describirlo. Para el jugador y para nosotros eso te llena de energía. Que no nos hagan goles es importante", aseveró el entrenador de Boca Juniors.

Para cerrar, Jorge Almirón comunicó: "Los jugadores están tratando de sostener una idea. Sé de las repercusiones que tiene este club. Soy feliz de estar acá. Cuando uno tiene un traspié en el camino hay que seguir. Ningún entrenador está preparado para estar acá y simplemente uno lo va viviendo y lo vas viviendo todos los días. Yo lo disfruto todos los días, de tomar decisiones, de estar con el grupo. Me siento preparado y estoy en el mejor momento de mi vida".