El expresidente Mauricio Macri declara este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py como testigo en la causa “Sueños Compartidos”, uno de los expedientes más resonantes por presunta corrupción en la obra pública.

La citación fue realizada por el Tribunal Oral Federal N° 5 a pedido de Sergio Schoklender, uno de los principales acusados, con el objetivo de que el exmandatario aporte información sobre el funcionamiento del programa de viviendas sociales en la Ciudad de Buenos Aires durante su gestión como jefe de Gobierno.

Macri se presenta de manera presencial desde las 9:30 y declarará bajo juramento, pudiendo responder preguntas de todas las partes del proceso, en una instancia considerada clave dentro del juicio oral.

La causa investiga un presunto esquema de desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en hechos ocurridos entre 2005 y 2011.

En el banquillo de los acusados se encuentran los hermanos Schoklender junto a exfuncionarios nacionales como Julio De Vido y José López, entre otros, todos investigados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El juicio atraviesa una etapa determinante con el inicio de la ronda de testimonios, que incluye más de 200 testigos entre los propuestos por la fiscalía, la querella y las defensas.

Además, en los próximos días también deberá declarar Sergio Massa, mientras que otros dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Zamora y Jorge Capitanich optaron por hacerlo por escrito.