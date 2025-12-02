Un sujeto encapuchado y sus dos cómplices tomaron por asalto a una anciana que estaba sola en su casa de Rawson y le hicieron vivir una pesadilla, al entrar a su casa a robarle, donde se llevaron miles de dólares y la golpearon en el proceso.

La víctima, identificada como Anglada, tiene 76 años y se encontraba sola a la noche en su vivienda, situada en las inmediaciones de las calles Triunvirato y Güemes, en el barrio Capitán Lazo, Rawson. Su hija se había ausentado para pasar la noche en otro lugar, dejando a la mujer mayor mirando una serie frente a su notebook.

Mientras la mujer se distraía viendo una novela hasta las 3 de la mañana, sintió que alguien ingresaba por la puerta del fondo. Al girar, vio a un hombre encapuchado que se dirigía hacia ella sin mediar palabra.

El primero de los asaltantes casi la estranguló con el fin de que la anciana revelara dónde tenía guardado el dinero. Ese sujeto la tomó por el cuello y la obligó a retroceder hasta una de las habitaciones, donde la empujó y la encerró. En medio del forcejeo, la víctima cayó al piso y se golpeó un ojo.

Desde el interior de la habitación, la anciana escuchó cuando el delincuente volvió a abrir la puerta para dejar entrar a otros dos hombres. A través de una rendija, la mujer observó cómo los tres recorrían la casa y tomaban todas las cosas de valor.

Los ladrones lograron apoderarse de 8.000 dólares que la mujer tenía guardados como ahorro, además de artefactos electrónicos, incluyendo una licuadora, un televisor y la notebook con la que miraba la serie. También se llevaron ropa y joyas de oro y plata.

Cuando los asaltantes finalmente se marcharon, dejaron encerrada a la abuela durante cinco horas dentro de su vivienda. Los ladrones habían dejado la llave puesta por fuera.

Cerca de las 8 de la mañana, la víctima logró ver a un vecino a través de una ventana y hacerle señas desesperadamente. Esa persona avisó al 911. Minutos después, uniformados de la Comisaría 24ª llegaron a rescatarla. Un médico examinó a la mujer, quien solo constató un golpe en el ojo y marcas en el cuello como únicas lesiones. El caso quedó en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.