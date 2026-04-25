Los Lakers quedaron a un paso de avanzar de ronda tras vencer 112-108 a los Rockets en un partido electrizante que se definió en tiempo suplementario, luego de un triple salvador de LeBron James a segundos del final del tiempo reglamentario. Con este resultado, el conjunto angelino se adelantó 3-0 en la serie y quedó con margen de error mínimo para su rival.

El equipo de Los Ángeles logró revertir un cierre adverso: Houston ganaba por varios puntos en los últimos instantes, pero una serie de errores en posesiones clave y la aparición de su máxima figura cambiaron el rumbo del encuentro. James, con sangre fría, igualó el marcador desde larga distancia y llevó el duelo a la prórroga, donde los Lakers terminaron de imponer condiciones.

El histórico alero fue determinante durante toda la noche con 29 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias, liderando a un equipo que también tuvo aportes decisivos de Marcus Smart, autor de 21 puntos y figura en el tiempo extra, y Rui Hachimura, que sumó 22 unidades.

Del lado de los Rockets, el más destacado fue Alperen Sengun con 33 puntos y 16 rebotes, aunque no alcanzó para evitar una derrota que deja al equipo contra las cuerdas. La franquicia texana incluso tuvo la oportunidad de cerrar el partido en el tiempo regular, pero falló en la ejecución en los segundos finales y terminó pagando caro esos errores.

La serie ahora muestra un panorama casi irreversible: en la historia de la NBA, muy pocos equipos lograron remontar un 0-3 en playoffs. Los Lakers, sólidos y con una figura determinante como LeBron, quedaron a una victoria de sellar su clasificación y avanzar a la siguiente ronda.