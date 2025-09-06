Las manchas de grasa son un problema común en la cocina, especialmente en la mesada durante la preparación de alimentos. Para quienes buscan una solución práctica y económica, existe un truco casero que utiliza un cubito de hielo para eliminar estas manchas difíciles sin recurrir a productos costosos o agresivos.

El método consiste en dejar que la superficie se enfríe para evitar quemaduras y luego colocar un cubito de hielo directamente sobre la mancha de grasa. Se debe frotar suavemente con movimientos cortos hasta que la grasa se solidifique y se pueda despegar fácilmente sin esfuerzo. Después, se retiran los restos con una bayeta de microfibra húmeda y se seca la zona con un paño limpio para evitar marcas y humedad.

Si quedan restos persistentes, se recomienda repetir el proceso o aplicar vinagre blanco diluido, finalizando nuevamente con el secado. Es fundamental probar este procedimiento en un área poco visible si la mesada está hecha de materiales delicados como mármol, granito, acero o vitrocerámica, para prevenir daños o rayaduras.

Además, para evitar que se formen salpicaduras de aceite durante la cocción, lo ideal es usar una tapa antisalpicaduras o bajar la intensidad del fuego. La eficacia de este truco radica en que el hielo solidifica la grasa, facilitando su remoción sin necesidad de frotar con fuerza ni esparcir la suciedad.

Este sencillo consejo no solo ayuda a mantener la cocina limpia y en buen estado, sino que también evita el uso de esponjas abrasivas que pueden dañar las superficies delicadas, cuidando así la estética y durabilidad de la mesada.