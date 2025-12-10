El presidente Javier Milei arribó este martes al mediodía a Oslo, Noruega, para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado. El mandatario llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, y sorprendió al descender del vehículo oficial vestido con el mameluco de YPF. La comitiva se instaló en el Grand Hotel de Oslo, donde permanecerá hasta el retorno previsto para el jueves 11 de diciembre.

La visita se desarrolla en un contexto de incertidumbre, ya que se desconoce el paradero de Machado, quien permanece en la clandestinidad desde agosto tras la persecución del gobierno de Nicolás Maduro. La situación llevó al Instituto Nobel a suspender la conferencia de prensa programada para este martes.

La actividad central será este miércoles a las 9 (hora argentina), cuando Machado reciba el galardón por su labor en defensa de los derechos democráticos y su impulso a una transición política en Venezuela. Sin embargo, su presencia dependerá de las condiciones de seguridad para abandonar su país, complicadas por restricciones de movilidad y amenazas del régimen chavista. Su hijo, Ricardo Machado, expresó estar “emocionado y orgulloso”, aunque evitó confirmar si la dirigente podrá asistir.

El viaje presidencial se confirmó el sábado, luego de que la propia Machado comunicara telefónicamente que intentaría llegar a la ceremonia. La líder venezolana invitó a Milei a integrar la delegación latinoamericana junto a los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino Quintero (Panamá) y el referente opositor Edmundo González Urrutia.

Además de la ceremonia, Milei mantendrá este miércoles a las 11.30 un encuentro con el rey Harald V de Noruega, y a las 13.10 se reunirá con el primer ministro Jonas Gahr Støre para fortalecer vínculos políticos y comerciales. La agenda será breve debido a los compromisos legislativos que aguardan al mandatario en Buenos Aires, especialmente el inicio de sesiones extraordinarias para debatir el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas del Gobierno.

La presencia de Milei en Oslo se produce en medio de su alineamiento geopolítico con el expresidente estadounidense Donald Trump y su postura crítica hacia Maduro. En los últimos días, la administración argentina, a través del embajador Diego Emilio Sadofschi, solicitó a la Corte Penal Internacional avanzar con las órdenes de arresto solicitadas para el presidente venezolano y Diosdado Cabello.