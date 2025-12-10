Luego de la presentación oficial de los cuatro finalistas del Sanjuanino Solidario 2025, este martes 9 de diciembre, María Luisa Frías, representante del comedor y merendero Jehová Jireh, visitó el programa Yo Te Invito para dialogar con la conductora Ana Paula Zabala sobre su labor diaria en el barrio Valle Grande. Durante la charla, Frías destacó lo que significa para ella el acompañamiento de su comunidad: “Con llegar hasta aquí, me considero ganadora”.

El camino no ha sido fácil para María Luisa. Su proyecto fue elegido como uno de los cuatro finalistas entre numerosas organizaciones y participantes solidarios que se presentaron en esta edición. Ella fue la cuarta y última seleccionada y contó que el comedor funciona dentro de su propia casa, y que el proyecto nació en 2018 como una manera de devolver la ayuda que ella misma recibió años atrás. “Un día dije: ‘Cuando tenga mi casa, voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo’”, relató. Desde entonces, el espacio creció hasta asistir a 65 personas, entre niños, adultos y personas mayores del barrio.

Actualmente, recibe apoyo parcial a través del programa nacional “Ningún pibe con hambre”, que aporta alimentos secos. Sin embargo, aclaró que la carne, las verduras y los condimentos se consiguen gracias a las donaciones y a las actividades solidarias que realizan junto a sus colaboradoras: “Vendemos prepizzas y semitas. También hacemos sorteos y bingos para juntar lo que falta”, explicó.

Frías también describió la realidad del territorio: familias que dependen del comedor para recibir la comida más fuerte de la semana y niños que llegan con entusiasmo preguntando cuándo será la próxima jornada de merendero. “La necesidad es mucha y ha aumentado. Empezamos con 30 familias y hoy ya son 65”, señaló.

La finalista contó además que, si gana el premio económico, su prioridad será adquirir una cocina industrial y construir un salón donde los niños puedan comer y recibir apoyo escolar. “Ese es mi sueño, poder darles un espacio propio”, afirmó.

Respecto al reconocimiento, aseguró que la noticia la emocionó profundamente y reveló que los vecinos ya la felicitaron al verla en televisión. “El cariño del barrio me motiva a seguir. Para mí, con llegar hasta acá ya soy ganadora”, sostuvo.

Durante el programa, también invitó a la comunidad a colaborar con donaciones y recordó que quienes quieran apoyarla pueden votar en la plataforma del certamen. La final se realizará el viernes 19 de diciembre, donde compartirá escenario con los otros tres finalistas: Analia Brizuela, Mariela Recabarren y Antonio Suárez.

Cómo colaborar con el merendero

María Luisa Frías sostiene a pulmón el merendero y comedor junto a tres colaboradoras que son vecinas del barrio. Para quienes deseen ayudar o realizar una donación, la finalista dejó su número de contacto: 264-5-597-289.