El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, llegó al país en las últimas horas y se sumará al plantel dirigido por Lionel Scaloni para disputar los próximos amistosos correspondientes a la fecha FIFA. Su arribo genera una gran expectativa entre los hinchas, que aguardan por verlo nuevamente con la camiseta nacional.

Tras su participación con el Inter Miami en la MLS, el rosarino viajó a Argentina para incorporarse a los entrenamientos en el predio de Ezeiza, donde el equipo comenzará a trabajar de cara a los compromisos internacionales. La presencia del capitán es clave en la preparación del conjunto nacional rumbo al Mundial 2026.

Estos encuentros amistosos forman parte de la puesta a punto del seleccionado, que busca llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, el cuerpo técnico aprovechará para ajustar detalles y evaluar variantes en el equipo.

Además, los partidos generan un atractivo especial porque podrían disputarse en escenarios emblemáticos como La Bombonera, lo que incrementa el entusiasmo de los fanáticos por ver a Messi en suelo argentino una vez más.

A sus 38 años, el capitán continúa siendo la principal referencia del equipo y llega en buen nivel, luego de seguir sumando minutos y goles en su club. Su presencia reafirma su compromiso con la Selección en la antesala de lo que podría ser su último gran torneo internacional.

Mientras tanto, el plantel comienza a completarse con la llegada de los convocados desde distintas ligas del mundo, en una nueva etapa de preparación que mantiene en vilo a los hinchas argentinos.