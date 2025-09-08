Huarpe Deportivo > Previo al partido
Lionel Scaloni define la posible formación de la Selección Argentina ante Ecuador
POR REDACCIÓN
El seleccionador Lionel Scaloni comparecerá en conferencia de prensa este lunes para despejar las dudas sobre la formación de la Selección argentina que enfrentará a Ecuador, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La principal novedad es la confirmación de la ausencia de Lionel Messi, quien ha sido licenciado por el cuerpo técnico y no estará disponible para este crucial partido.
Con Argentina ya consolidada como líder del torneo y con su clasificación asegurada para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, Scaloni aprovechará este encuentro para dar rodaje a los futbolistas más jóvenes, permitiéndoles adquirir experiencia y confianza con miras a la próxima cita mundialista. Este enfoque ya se había visto en el choque anterior contra Venezuela, donde Franco Mastantuono y Nicolás Paz sumaron minutos.
Para el partido de este martes, que se disputará en Guayaquil a las 20:00, se espera que Scaloni repita esta estrategia, y podrían verse los debuts de Julio Soler y el "Flaco" López, dos de los flamantes convocados. En la delantera, se presume que Lautaro Martínez ingresará desde el arranque y compartirá ataque con Julián Álvarez. Thiago Almada seguirá sumando minutos en la posición que dejó vacante tras el retiro de Ángel Di María.
La posible formación de Argentina ante Ecuador sería la siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
La Selección argentina, líder absoluta de las Eliminatorias, visitará a la "Tricolor" en una ciudad donde mantiene un historial positivo, con una victoria y un empate en las dos oportunidades previas. Este encuentro, aunque sin la presión de la clasificación, será clave para el desarrollo de nuevos talentos y la consolidación del equipo de cara al futuro.
