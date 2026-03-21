En medio del escándalo que sacude al mundo del espectáculo, Lizardo Ponce habló por primera vez sobre la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. Aunque reconoció que la situación lo afecta personalmente, decidió no profundizar en los motivos del conflicto para preservar su vínculo con ambas artistas.

“Me duele, obviamente, porque las quiero mucho a las dos”, expresó el influencer en una entrevista televisiva, donde dejó en claro su incomodidad ante el distanciamiento entre sus amigas. Sin embargo, fue tajante al remarcar que no le corresponde opinar públicamente sobre un tema que ellas mismas eligieron mantener en privado.

Ponce explicó que mantiene una relación cercana con ambas cantantes y que no toma partido en la disputa. “Yo estoy con las dos”, aseguró, al tiempo que insistió en que hablar del tema sería una falta de respeto hacia ellas, especialmente porque ninguna se expresó oficialmente sobre lo ocurrido.

El influencer también remarcó que su postura responde a un criterio de lealtad y confidencialidad, al considerar que exponer detalles de la interna sería romper la confianza construida con ambas figuras. En ese sentido, sostuvo que prefiere mantenerse al margen y acompañarlas desde un lugar personal.

“Si fuese por mí, me encantaría que esté todo bien”, agregó, dejando en claro su deseo de reconciliación entre las artistas. Mientras tanto, el conflicto continúa generando repercusión en redes sociales y en el ambiente musical, donde crecen las versiones sobre el origen de la pelea.

El enfrentamiento entre Tini y Emilia se convirtió en uno de los temas más comentados de los últimos días, aunque hasta el momento ninguna de las protagonistas brindó declaraciones públicas que confirmen o expliquen el distanciamiento.